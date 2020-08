Würzburg: Nächtliche Schleif- und Schweißarbeiten in der Sanderstraße

Unruhige Nächte stehen den Anwohnern im Würzburger Stadtgebiet am Eingang der Sanderstraße bevor. Dort finden von Dienstag bis einschließlich Donnerstag in der Nacht Schleif- und Schweißarbeiten statt. Diese werden mit Spezialmaschinen durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen laut Verkehrsverbund Mainfranken immer nachts zwischen 20 Uhr und 6 Uhr, um den Straßenbahnverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Der VVM erklärte, den Lärm möglichst gering halten zu wollen und bittet die Anwohner um Entschuldigung.