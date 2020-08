Würzburg: Kickers starten ins Trainingslager

Die Würzburger Kickers starten an diesem Mittwoch ins Trainingslager nach Österreich. In Waidring wollen sie sich eine Woche lang auf die kommende Zweitliga-Saison vorbereiten. Zwei Testspiele hatten die Kickers in der vergangenen Woche verloren. Gegen die Erstligisten 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin ging es Trainer Schiele vor allem darum, möglichst vielen Spielern die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können. Das erste Pflichtspiel steht am 11. September an. Dann spielen die Rothosen im DFB-Pokal gegen Hannover 96.