Giebelstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist am Montagnachmittag auf der B19 zwischen Herchsheim und Euerhausen passiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 58-Jähriger auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 43-Jährigen. Deren PKW überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich dabei nur leicht. Ein ihr nachfolgender Mercedes, in dem eine dreiköpfige Familie saß, musste ebenfalls in den Straßengraben gelenkt werden. Dessen Fahrer und die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde ebenfalls in den Straßengraben geschleudert. Auch er verletzte sich leicht. Zur Sicherheit wurden er und die 43-Jährige mit Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.