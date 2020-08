Würzburg: Seit Corona – nicht alle Schüler kommen zum Lernen

Seit der Corona-Krise werden Bayerns Schüler abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet – auch in Würzburg. Das stellt die Stadt vor ein Problem: Denn bis zu 30 Prozent der Schüler würden nicht im Klassenzimmer erscheinen, wenn sie dort Unterricht haben. Darunter vor allem Mittelschüler. Das hat Schul-Bürgermeisterin Judith Jörg am Dienstag in einem Gespräch erklärt. Gemeinsam mit Sozialarbeitern versuche man die schwänzenden Schüler dann aus dem Bett zu klingeln. Doch das sei nicht immer einfach, denn teilweise zeigten sich die Eltern nicht kooperativ. Manchmal wüssten sie auch nicht, wo ihre Kids gerade sind. Gegen derzeit aufkommende Vorwürfe, dass man die Würzburger Schule vernachlässigen würde, wehrt sich Judith Jörg. Die Schulen seien zwar nicht alle in einem Top-Zustand, man arbeite aber daran. Die Schul-Bürgermeisterin sieht aber auch die einzelnen Einrichtungen in der Pflicht. Auch Hausmeister könnten beispielsweise kleine Reparaturen vornehmen.