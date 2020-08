Würzburg: Kein Fasching 2020 - KG Elferrat zeigt Verständnis

Menschenmassen, die Fasching dicht an dicht auf den Straßen und in Sälen feiern – die soll es 2021 in ganz Deutschland nicht geben. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen die komplette nächste Faschingssaison abzusagen. Der Zugmarschall der Würzburger KG Elferrat, Michael Zinnhobel, zeigt sich auf Anfrage verständnisvoll. Demnach habe man damit schon gerechnet, warte aber auf eine offizielle Ansage. Wie hart eine komplette Absage die kleinen Faschingsvereine treffen würde, sei noch nicht abzusehen. Prinzipiell hätten diese dann aber auch nur geringe Ausgaben, weshalb die fehlenden Einnahmen nicht so ins Gewicht fallen dürften.