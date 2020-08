B8 / Biebelried: Unfall an Autobahnauffahrt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung der B8 zur Auffahrt der A3 ereignet. Ein 80-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw von der B8 in die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt eingebogen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schanzte anschließend über eine Verkehrsinsel und prallte in die gegenüberliegende Böschung. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.