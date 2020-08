Würzburg: Drei Jahre Haft nach Apothekeneinbruch

Drei Jahre Gefängnis und ein Drogenentzug – diese Strafe hat das Amtsgericht Würzburg jetzt gegen einen Einbrecher verhängt. Der 25-jährige Abhängige war Ende 2019 in die Ringpark-Apotheke eingebrochen. Damals entstand ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro. Der Grund: Ein Kühlschrank wurde offengelassen und teure Krebsmedikamente gingen kaputt. Zudem wurden bei dem Einbruch Kanülen, Spritzen und Drogen-Ersatz-Stoffe gestohlen. Um seine Alkohol- und Drogensucht zu bekämpfen, war der Mann auch noch in ein weiteres Gebäude eingebrochen. Zudem hat er Gegenstände aus geparkten Autos gestohlen.