Würzburg/Bad Kissingen: Sexueller Missbrauch? Priester vor Gericht

Ein Priester der Diözese Würzburg muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten. Dem Anfang 40-Jährigen wird vorgeworfen, eine Ministrantin sexuell missbraucht zu haben. Die damals 12-jährige soll ihn bewundert haben, beide sollen sich auch mehrfach getroffen haben. Zweimal sei es laut Anklage zu sexuellen Handlungen gekommen. Dabei habe der Priester gewusst, dass das Mädchen noch unter 14 Jahre alt war und er sich strafbar machte. Der Anfang 40-Jährige wurde mittlerweile aus dem Klerikerstand entlassen. Der Prozess läuft vor dem Amtsgericht in Bad Kissingen. Der Fall ist einzigartig in ganz Bayern. Er ist der bisher einzige kirchliche Missbrauchsfall, der vor einem Gericht verhandelt wird.