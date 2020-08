Unterfranken: Noch Bewerbungen für Kultur-Förderung möglich

Rund 330.00 Euro wird die Regierung von Unterfranken im kommenden Jahr in kulturelle Projekte investieren. Bis zum ersten Oktober können noch Ideen eingereicht werden. Darüber informiert die Behörde jetzt. Sie appelliert gleichzeitig an alle Kunst-Schaffenden die Chance zu ergreifen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Gefördert wird eine breite Kunst-Palette von Theater bis Laienmusik. Das Geld stammt aus dem Kulturfonds Bayern. Infos gibt es telefonisch unter 0931/380-1536 und online unter www.regierung.unterfranken.bayern.de. Beispiele für Projekte, die 2020 unterstützt wurden: Der Dachverband freier Würzburger Kulturträger hat Fördergeld erhalten, um das Projekt „Jahr der Kultur“ umzusetzen. Und auch das Bildhauersymposium „RebArt“ in Dettelbach hat Finanzhilfe aus dem Kulturfonds Bayern bekommen.