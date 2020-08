Schweinfurt: Rauschgift in der Waschmaschine versteckt

Mit dieser wachsamen Nachbarin hatte ein 23-Jähriger in Schweinfurt wohl nicht gerechnet. Laut Polizei hatte der Mann 800 Gramm Rauschgift in einer Waschmaschine im Keller seines Mehrfamilienhauses versteckt. Als eine Bewohnerin am frühen Montagmorgen im Waschkeller einen unangenehmen Geruch wahrnahm, fand sie das Marihuana und verständigte die Polizei. Die ermittelte den Besitzer der Waschmaschine und traf ihn wenige Minuten später in seiner Wohnung an. Der 23-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.