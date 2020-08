Mainfranken: LKA warnt vor "Legal Highs"-Online-Shop

Das bayerische Landeskriminalamt warnt aktuell vor einem betrügerischen Online-Shop, der sogenannte „Legal Highs“ verkauft. Allein in Bayern hat das LKA rund 1.000 Warnschreiben an Kunden der Plattform versandt. Seit Monaten wird demnach gegen die Shop-Betreiber ermittelt, die in Deutschland zu den größten Anbietern in diesem Bereich zählen. Den Kunden werde versichert, dass die Produkte sicher und alles legal sei – laut LKA trifft beides aber nicht zu. Demnach sind in den angeblichen „Legal Highs“ auch regelmäßig verbotene Wirkstoffe enthalten. Die Hersteller änderten ständig ihre Rezepturen und versuchten damit, gesetzliche Bestimmungen zu umgehen, heißt es von den Beamten. Das sei auch deshalb so gefährlich, weil die Produkte gleichen Namens von einem auf den anderen Tag einen viel gefährlicheren Wirkstoff enthalten können. Selbst kleinste Mengen können so tödlich sein. Auch in Mainfranken gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Vorfälle in Zusammenhang mit sogenannten „Legal Highs“. Der größte dementsprechende Einsatz erfolgte 2014, als mehrere Jugendliche aus Erlenbach nach dem Konsum einer unbekannten Kräutermischung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.