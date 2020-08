Lohr: Mann mit 1,8 Promille hinter Steuer von Polizei erwischt

Mit fast 1,8 Promille ist ein Mann in Lohr am Main in der Nacht auf Donnerstag hinter dem Steuer erwischt worden. Beamte hielten den 50-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dabei bemerkten sie, dass der Mann aus dem Raum Gemünden nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Test an Ort und Stelle ergab, dass er fast 1,8 Promille im Blut hatte. Nach eigenen Angaben hatte der 50-Jährige im Laufe des Abends auch Schmerz- und Schlafmittel genommen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Und auch der Führerschein ist erstmal weg.