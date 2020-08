Würzburg/ Österreich: Kickers - Testspiel im Trainingslager

Die Würzburger Kickers bereiten sich seit Mittwoch im Trainingslager in Österreich auf die kommende Zweitliga-Saison vor. Am Donnerstag steht dort das dritte Testspiel der Rothosen an. Es geht um 17 Uhr gegen den österreichischen Zweitligist SV Horn. Die ersten beiden Testspiele hatten die Würzburger gegen die Erstligisten 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin verloren. Im Trainingslager ist noch eine weitere Übungs-Partie geplant. Am Montag steht ein hochkarätiges Spiel an. Es geht gegen Bundesligist Schalke 04. Ihre letzten beiden Testspiele hatten die Königsblauen verloren.