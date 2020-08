Kitzingen: Junge zerstört Fahrzeuge mit Eisenstange

Ein alkoholisierter Jugendlicher hat am frühen Donnerstagmorgen mit einer Eisenstange in Kitzingen randaliert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die ihn beobachtet haben. Der 16-Jährige beschädigte mehrere Fahrzeuge in der Egerländer Straße. Unter anderem schlug er eine Heckscheibe ein, trat einen Fahrzeugspiegel ab und warf einen Roller um. Auch ein Zigarettenautomat zerstörte der Junge komplett. Nach einem Besuch auf der Polizeidienststelle wurde der Randalierer seinem Vater übergeben. Es ist ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden. Zeugenhinweise werden unter 09321/141-0 angenommen.