Dettelbach/A3: LKW-Fahrer 16 Stunden am Stück unterwegs

Der Polizei ist am Mittwochmorgen auf der A3 bei Dettelbach ein LKW-Fahrer ins Netz gegangen, der mehrfach gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hat. So war der Mann beispielsweise an einem Tag fast 16 Stunden am Stück unterwegs. Das ist fast doppelt so lange wie vorgeschrieben. Und auch an die Ruhezeiten hielt sich der Mann laut digitalem Kontrollgerät im LKW nicht. Statt der vorgeschriebenen neun bis elf Stunden, machte er nur vier Stunden Pause. Dem Fahrer droht jetzt ein Bußgeld von 1.500 Euro. Auch der LKW-Firma droht eine Strafe, weil deren Touren so organisiert sind, dass sich die Fahrer nicht an die Vorschriften halten können. Hier könnte ein Bußgeld im fünfstelligen Bereich fällig werden.