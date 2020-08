Aufregung in Wolkshausen im Landkreis Würzburg am Mittwochnachmittag. Ein 72-Jähriger hatte dort eine Handgranate auf einem Feldweg gefunden. Er verständigte die Polizei. Die rückte an und hielt Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst. Schnell konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Granate hatte keinen Zünder mehr und war deshalb ungefährlich. Der Sprengkörper wird jetzt fachgerecht entsorgt.