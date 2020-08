Main-Spessart: Drei weitere Corona-Infizierte

Im Landkreis Main-Spessart steigen die Corona-Zahlen weiter. Am Donnerstag sind drei neue Fälle aufgetreten. Das hat das Landratsamt auf Anfrage mitgeteilt. Insgesamt sind in dieser Woche sechs neue Corona-Fälle aus Main-Spessart gemeldet worden. Unter den neuen Fällen seien aber keine Reiserückkehrer. Insgesamt gibt es jetzt 13 Corona-Positive im Main-Spessart. Im Landkreis Kitzingen sind weiter neun Personen mit Corona infiziert. Aus dem Landkreis Würzburg gibt es erst am Freitag aktuelle Zahlen. Nach letztem Stand sind dort 27 Personen Corona-positiv.