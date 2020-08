Mainfranken/ Bayern: Corona schlägt Menschen aufs Gemüt

Die Corona-Krise schlägt den Unterfranken aufs Gemüt. Das geht aus dem Heimatindex der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken hervor, der jetzt veröffentlicht wurde. Der Index erreicht darin ein Rekordtief von 64 Punkten. Das bedeutet: Die Menschen bewerten ihre Lebenssituation so schlecht wie nie. Die Ergebnisse: Corona und der Lockdown haben und hatten Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Menschen. So bewerten die Unterfranken sowohl das kulturelle Angebot als auch das Schul- und Bildungsangebot schlechter als noch vor einem halben Jahr. Lob gab es für das Gesundheitssystem und das Internet. An Bedeutung gewonnen hat in der Corona-Zeit die Familie, so der Index. Das sei in unsicheren Zeiten häufig zu beobachten.