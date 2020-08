Würzburg: STRAMU startet mit neuem Konzept

Innenhof statt Innenstadt - wegen Corona startet das Würzburger Straßenmusikfestival am Freitag mit einem neuen Konzept. Unter dem Titel „STRAMU: Pflastertöne“ wird es bis Sonntag mehrere Konzerte im Innenhof des Rathauses geben. So werden beispielsweise Andreas Kümmert, Jochen Volpert oder Zauberer Zappalott auftreten. Anders als in den vergangenen Jahren kosten die Konzerte dieses Mal 5,50 Eintritt. Das Geld soll vollständig an die auftretenden Künstler ausgeschüttet und so die lokale Kultur-Szene unterstützen werden. Normalerweise ist das STRAMU bekannt dafür, kostenlos zu sein. Wem die Musik gefällt, der kann den Künstlern etwas in den Hut werfen.