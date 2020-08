Würzburg: Nach tödlichem Unfall mit Teerfahrzeug - Gutachten erwartet

Über eine Woche ist der tödliche Unfall mit einem Teerfahrzeug im Würzburger Steinbachtal jetzt her. Und die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Polizei wird aktuell ein Gutachten erwartet, um so den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Am Dienstagmorgen vergangene Woche waren mehrere städtische Mitarbeiter auf einer Baustelle im Bereich der König-Heinrich-Straße beschäftigt, als das Teerfahrzeug auf einem abschüssigen Fahrbahnstück zur Seite kippte. Der 29-jährige Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und unter dem Fahrzeug begraben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.