Würzburg/ Bad Kissingen: Priester nach sexuellem Missbrauch verurteilt

1 Jahr und vier Monate auf Bewährung, plus 2.000 Euro Geldstrafe – dieses Urteil hat das Amtsgericht Bad Kissingen am Donnerstag gegen einen Ex-Priester der Diözese Würzburg gefällt. Das Gericht sah es als erwiesen, dass der Geistliche mit einer damals zwölf Jahr alten Ministrantin eine Liebesbeziehung hatte. Dadurch habe er sich des sexuellen Missbrauchs strafbar gemacht. Der Angeklagte wollte vor Gericht keine Angaben machen. Eine sexuelle Beziehung habe er mit der Frau zwar gehabt, aber erst als sie schon volljährig gewesen sei. Die jetzt 22-Jährige gab an, dass sie sich damals in den Priester verliebt hatte. Ob der Mann aus dem Klerikerstand austreten muss, werde derzeit noch geprüft. Von allem priesterlichen Aufgaben ist er mittlerweile aber entbunden worden.