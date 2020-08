Mainfranken: Hohe Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen

Erste-Hilfe-Kurse sind in Mainfranken gerade besonders gefragt. Das haben die Johanniter und das BRK auf Anfrage bestätigt. Der Grund: Zum Schutz vor Corona-Infektionen konnten monatelang keine Schulungen stattfinden. Um ihren Führerschein zu bekommen, brauchen viele Jugendliche jetzt dringend einen Erste-Hilfe-Kurs. Auch medizinisches Personal fragt jetzt verstärkt nach den Kursen. Denn für diese sind die Kurse in bestimmten Zeitabständen Pflicht. Wer einen Kurs machen will, muss sich frühzeitig anmelden. Denn obwohl das BRK und die Johanniter mehr Kurse anbieten, seien diese schnell ausgebucht. Das liegt auch daran, dass wegen der Corona-Richtlinien nur eine begrenzte Personenzahl teilnehmen kann.