Fußball: Erneut kein Sieg in der Vorbereitung für die Kickers

Unentschieden im Testspiel für die Würzburger Kickers. Am Donnerstagabend haben sich die Rothosen im Rahmen ihres Trainingslagers mit 2:2 vom österreichischen Zweitligisten SV Horn getrennt. Die Kickers waren durch Treffer von Kraulich (33.) und Herrmann (50.) mit 2:0 in Führung gegangen, kassierten am Ende aber noch zwei Elfmetergegentore. Damit bleiben die Rothosen auch im dritten Test der Vorbereitung noch ohne Sieg. Zuvor gab es bereits zwei Niederlagen gegen die Bundesligisten Mainz 05 und Union Berlin. Am Montag treffen die Kickers dann in Kematen auf einen weiteren Erstligisten: Schalke 04. Kurz nach der Partie wurde dann auch das offizielle Trikot für die anstehende Zweitligasaison vorgestellt.