Würzburg: Corona – sechs Neuinfektionen gemeldet

In Würzburg treten weiter neue Corona-Fälle auf. Sechs Neuinfektionen hat es seit Mittwoch in Stadt und Landkreis gegeben. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Landratsamt jetzt veröffentlicht hat. Updates der Corona-Zahlen gibt es jetzt von dort nur noch zweimal pro Woche. Zurzeit sind 32 Menschen in Würzburg Corona-Positiv. Quarantäne ist für 105 Personen angeordnet. Seit Beginn der Pandemie ist in Stadt und Landkreis bei 978 Würzburgern Corona nachgewiesen worden. Aus den Landkreisen Main-Spessart und Kitzingen liegen noch keine aktuellen Zahlen vor. Diese sollen aber im Laufe des Tages veröffentlicht werden.