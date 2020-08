Marktheidenfeld: Balkonbrand Feuerwehreinsatz aus

Ein Balkonbrand in Marktheidenfeld hat am Donnerstagnachmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräfte beschäftigt. Kurz vor 15 Uhr meldeten Passanten zunächst einen brennenden Sonnenschirm auf einem Balkon im Innenstadtbereich. Als die Feuerwehr bei dem Mehrfamilienhaus auftauchte, hatten sich die Flammen auf den kompletten Balkon sowie Teile der Fassade ausgebreitet. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung konnte die Feuerwehr verhindern. Diese dürfte nach ersten Schätzungen weiter bewohnbar sein. Um alle Glutnester zu löschen, mussten auch Teile der Hauswand aufgebrochen werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird noch ermittelt.