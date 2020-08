Bis Mittwoch sind die Würzburger Kickers noch im Trainingslager in Österreich. Dort bereiten sie sich auf die kommende Zweitliga-Saison vor. Zum Abschluss steht am Montag ein hochkarätiges Testspiel an. Gegner ist Bundesligist Schalke 04. Ihre letzten beiden Testspiele konnten die Königsblauen nicht gewinnen. Die Kickers haben zwei ihrer Test-Partien verloren, die dritte ging unentschieden aus. Das Spiel gegen Schalke startet um 18 Uhr.