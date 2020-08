Würzburg: Trickdiebstahl - Polizei appelliert erneut

In Würzburg ist wieder eine Rentnerin auf Trickdiebe hereingefallen. Die Polizei appelliert deshalb erneut, vorsichtig zu sein und kein Geld an Fremde zu übergeben. Hintergrund ist ein Fall vom Mittwoch aus Heidingsfeld. Eine 93-Jährige aus der Andreas-Grieser-Straße hatte eine Fremde in ihre Küche gelassen. Dort wollte die etwa 40 Jahre alte und 1,60 Meter große Betrügerin eine Notiz für einen anderen Hausbewohner schreiben, der angeblich nicht daheim war. Die Glas-Küchentür hatte sie währenddessen mit einem Bettlacken abgehängt. Nach zehn Minuten verließ die Diebin die Wohnung. Die Rentnerin bemerkte später, dass aus ihrem Geldbeutel rund 300 Euro fehlten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Diebin mit kräftiger Statur und schulterlangem Haar beobachtet haben. Hinweise werden unter 0931/457-1732 entgegengenommen.