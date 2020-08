Würzburg: Landkreis appelliert zum Einhalten der Corona-Regeln

„Haltet euch weiter an die Corona-Regeln“ – diesen Appell richtet der Landkreis Würzburg jetzt an alle Bürger. Der Hintergrund: Die Menschen gehen immer nachlässiger mit den Corona-Regeln um. Zudem steigen die Neuinfektionen im Raum Würzburg in den vergangenen Wochen stetig, aber langsam immer weiter an. Um das Pandemie-Geschehen trotzdem weiter im Griff zu haben, sei es wichtig, dass man sich weiter an die Corona-Regeln halte. Dazu zählt Abstand halten, Maske tragen und Hygiene-Vorgaben beachten.