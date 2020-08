Escherndorf: Rollerfahrer schwer verletz

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagabend in Escherndorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war von Astheim kommend gerade nach Escherndorf eingefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dort nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Roller touchierte ein geparktes Auto. Der Fahrer stürzte und blieb auf der Straße liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Uniklinik. Weil der 55-Jährige wohl Alkohol getrunken hatte, musste er dort einen Bluttest machen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.