B27: Ab morgen Bauarbeiten zwischen Veitshöchheim und Würzburg

Wegen Bauarbeiten müssen sich Autofahrer auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Würzburg ab jetzt auf Behinderungen einstellen. Eine Woche lang steht in Fahrtrichtung Würzburg nur noch eine Spur zur Verfügung. In dieser Zeit soll auf Höhe Löwe am Stein eine Anlage installiert werden, die Autofahrer in Zukunft vor Staus warnen soll. Das hat das Staatliche Bauamt Würzburg mitgeteilt. Ab der darauffolgenden Woche, ab Montag, 31. August, wird die B27 im Bereich Neuer Hafen in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Der Verkehr wird dann bis zur Stadtgrenze über die Gegenfahrbahn geführt, pro Richtung steht dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung – und das planmäßig bis zum 2. Oktober.