Würzburg: Zwei Experten der Johanniter helfen in Beirut

Nach der Explosion im Hafen von Beirut Anfang August helfen dort jetzt auch zwei Experten aus Würzburg. Sie sind seit dieser Woche vor Ort, wie die Johanniter jetzt mitteilen. In Beirut unterstützen die beiden Würzburger die Verteilung von Nahrungsmitteln und Bargeld. Zudem helfen sie dabei, Maßnahmen umzusetzen, um Trotz der schlechten hygienischen Zustände das Coronavirus in Schach zu halten. Geplant sind beispielsweise Vorträge in Flüchtlingscamps. Hier sollen Jugendliche lernen, wie sie sich vor einer Infektion mit dem Virus schützen können.