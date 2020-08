Schweinfurt: Mann mit Rauschgift in Unterhose unterwegs

Die Bundespolizei hat in Schweinfurt am Donnerstagabend einen Mann mit Rauschgift in der Unterhose aufgegriffen. Der 39-Jährige war in einem Zug von Frankfurt nach Würzburg aufgefallen, weil er stark nach Marihuana roch. Bei einer Kontrolle in Schweinfurt rückte der Mann erst nur ein kleines Päckchen Marihuana heraus. Deshalb sollte er auf der Zugtoilette durchsucht werden. Auf dem Weg dorthin deponierte der 39-Jährige 50 Gramm Marihuana auf einer Ablage. Er wurde festgenommen. Auf der Dienststelle zog die Polizei eine weitere kleine Menge Haschisch aus der Unterhose des Mannes. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.