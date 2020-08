Mainfranken: Polizei gibt Hinweise zum Baden im Main

Einheimische und Touristen in der Region nutzen auch diesen Sommer wieder die Möglichkeit, sich an heißen Tagen im Main abzukühlen. Die Polizei Unterfranken warnt jetzt aber nochmal: Nicht überall ist das Baden ungefährlich. Schiffe können hohe Wellen erzeugen – und Kapitäne können in einem Bereich von bis zu 250 Metern nicht sehen, wer vor ihrem Schiff schwimmt. Deshalb sollte nie im Fahrwasser der Schiffe geschwommen werden und es sollte auch niemand den Main überqueren. Badende sollten stattdessen immer im Bereich von Ufern und Sandbänken bleiben. Und: Laut Polizei sollte gerade nachts niemals jemand schwimmen gehen. Verboten ist das Baden außerdem im Bereich bis zu 100 Meter ober- oder unterhalb einer Brücke, in einer Hafeneinfahrt, an einer Liegestelle oder einer Anlegestelle für Fahrgastschiffe. Auch der Bereich rund um eine Schleuse muss gemieden werden.