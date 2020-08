Franken: Neues Gesetz - Weinbauverband übt Kritik

Bis Ende des Jahres soll sich das Weingesetz in Deutschland ändern. Einen entsprechenden Vorschlag hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vergangene Woche vorgestellt. Der Fränkische Weinbauverband findet nicht alles daran gut. Das hat er auf Anfrage erklärt. Auf Kritik stoße vor allem, dass konkrete Anbaukriterien nicht mehr von den Winzern in der Region festgelegt werden sollen, sondern vom Bund. Dazu zähle beispielsweise die Wahl der Rebsorten. Negativ bewertet der Fränkische Weinbauverband auch das geplante Finanzierungssystem. Dadurch soll weniger Geld an die Winzer in der Region fließen.