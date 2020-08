Würzburg: Polizei sucht Zeugen

Nach Auseinandersetzung vor einer Gaststätte Tür durch Unbekannte beschädigt. Am Freitagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der alten Mainbrücke in Würzburg gekommen. Ein Teil der Streithähne begab sich kurze Zeit später zu einer Gaststätte in der Zeller Straße. Hier randalierten mehrere teilweise vermummte Personen dieser Gruppe vor der Gaststätte, suchten nach Streit und beschädigten die Eingangstüre. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streife machte sich die Gruppe aus etwa acht dunkel gekleideten Personen aus dem Staub. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.