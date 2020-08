Schweinfurt: Überfall mit Klappmesser

Am späten Freitagabend soll ein 15-Jähriger von einem Unbekannten in Schonungen mit einem Messer bedroht worden sein. Der Jugendliche war im Bereich der Bachstraße/Jahnstraße unterwegs, als ein junger Mann in angesprochen habe. Der Unbekannte habe ein Messer gezogen und von dem Jungen Geld gefordert. Der 15-Jährige soll den Angreifer weggeschubst haben und sei daraufhin weggerannt. Im Bereich des Rathauses sprach der Jugendliche Passanten an, die die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitet Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Kripo Schweinfurt bittet nun Zeugen sich unter der 09721/202-1731 zu melden. Konkret gesucht wird außerdem ein Zeuge, der kurz nach der Tat in einem weißen Pkw von dem Jugendlichen angehalten wurde. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Männlich, um die 23 Jahre und rund 1,83 Meter groß. Er hatte kurz rasierte Haare, trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli.