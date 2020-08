Würzburg: Schwimmer an der Alten Mainbrücke knapp dem Tod entgangen

Zwei Schwimmern ist am Samstagnachmittag in Würzburg gerade noch rechtzeitig das Leben gerettet worden. Als sie im Bereich der Alten Mainbrücke schwammen, wurden sie von einem Kraftwerk eingezogen und konnten sich nur noch am Wassermühlenrad eines Gastronomiebetriebs festhalten. Noch bevor die über 50 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste eintrafen, retteten Mitarbeiter der Gaststätte die Männer mit einer Rettungsstange. Gegen die leichtsinnigen Schwimmer wurde Anzeige erhoben. Die Integrierte Leitstelle Würzburg weist nochmals auf die Gefahr beim Schwimmen im Main hin. Außerdem besteht 100 Meter vor und nach der Alten Mainbrücke ein Schwimmverbot.