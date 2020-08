Nach einem Einbruch in eine Gaststätte werden nun Zeugen gesucht. In der Nacht zu Samstag hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Juliuspromenade in Würzburg verschafft. Der Dieb entwendete Bargeld und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Kripo Würzburg bittet nun Zeugen sich zu melden.