Würzburg: Corona Hygieneschutzkontrolle der Polizei

Im Rahmen eines Sondereinsatzes hat die Polizei in Würzburg Sonderkontrollen im Gastgewerbe und Diskothekenbetrieb durchgeführt. Es sollte überprüft werden, ob sich die Betriebe an den Corona-Hygieneschutz halten. Als Fazit kann die Polizei feststellen, dass sich die Betreiber der einfachen Gastronomiebetriebe mit ihren Servicekräften ausnahmslos um die Einhaltung der Hygiene-Schutzmaßnahmen bemühen. Bei den Diskothekbetrieben und Clubs allerdings konnte bei einigen Veranstaltern festgestellt werden, dass zu nachlässig mit den Ausnahmevorschriften umgegangen wird. Die Polizei hat ihre Feststellung dokumentiert und wird diese an die zuständigen Behörden weiterleiten.