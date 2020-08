Rimpar: Unbelehrbarer Fahrer

Er wurde ohne gültigen Führerschein erwischt – am selben Tag setzte er sich gleich wieder hinters Steuer. Am Freitagabend haben Beamte einen 22-Jährigen in Rimpar ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Den Schlüssel holte sich der 22-Jährige noch am selben Tag mit einer berechtigen Person wieder bei der Polizei ab. Offensichtlich ließ er sich im Anschluss direkt wieder zu seinem Fahrzeug fahren - die beiden wurden kurze Zeit später Kolonne fahrend von der Polizei entdeckt. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.