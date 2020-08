Mainfranken: Ein weiterer Corona-Fall in Kitzingen

In der Region treten weiter vereinzelt neue Corona-Fälle auf. Über das Wochenende ist eine Neuinfektion aus Kitzingen gemeldet worden. Ob es sich um einen Reiserrückkehrer handelt, konnte auf Anfrage nicht gesagt werden. Aktuell sind in Kitzingen vier Personen mit Corona infiziert. Ein Betroffener wird im Krankenhaus behandelt. Unter Quarantäne stehen 45 Menschen. Seit Beginn der Pandemie sind in Kitzingen insgesamt 211 Personen positiv auf Corona getestet worden. In Main-Spessart sind seit Freitag keine weiteren Personen positiv auf Corona getestet worden. Dort ist das Virus weiter bei insgesamt 179 Menschen nachgewiesen worden. Aus Würzburg werden erst am Dienstag neue Zahlen geliefert. Nach letztem Stand hatten sich dort insgesamt 978 mit Corona Personen infiziert.