Hammelburg: Mann findet Handgranate und wirft sie weg

In Hammelburg hat ein Mann eine Handgranate gefunden – dass sie nicht explodiert ist war offenbar großes Glück. Der Mann hatte die Granate am Samstag am Ufer der Saale gefunden und zunächst für einen Stein gehalten. Als er den Fund genauer betrachtete und feststellte, dass es sich um eine Granate handelte, warf er sie weg. Dass es zu keiner Detonation gekommen ist, sei Glück gewesen, so die Polizei. Das Saalestück rund um den Fundort wurde abgesperrt, eine Absuche brachte aber keinen Erfolg. Eine Spezialfirma soll nun heute nach der Granate suchen.