Unterfranken: Weniger Unfälle und Verkehrstote im ersten Halbjahr 2020

Wegen Corona gibt es auch in der Region weniger Verkehr – und damit auch weniger Unfälle und Verkehrstote. Das hat das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage bekannt gegeben. So sank die Zahl der Unfälle in den ersten sechs Monaten diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um bis zu 39 Prozent. Auch die Anzahl der Verkehrstoten ging im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 zurück – waren es im ersten Halbjahr 2019 noch 27, kamen in den ersten sechs Monaten diesen Jahres 22 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.