Mainfranken: Gegen wenige Corona-Bußgelder Einspruch eingelegt

Rund 1.600 Bußgelder sind in Mainfranken bei Verstößen gegen die Corona-Richtlinien in den vergangenen Monaten ausgestellt worden. Nur gegen sehr wenige davon ist Einspruch eingelegt worden. Insgesamt haben etwa 130 Mainfranken bei den Landratsämtern gegen ihre Bescheide widersprochen. Am häufigsten war das in Stadt und Landkreis Würzburg der Fall. Dort wurde gegen etwa 75 der insgesamt rund 850 Corona-Bußgeldbescheide Einspruch eingelegt. Bayernweit hat das Innenministerium bis August rund 64.000 sogenannte Anzeigenvorgänge wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erfasst. Die meisten davon, weil sich Menschen nicht an die Ausgangsbeschränkung gehalten haben.