Gemünden: Ungewöhnlicher Einkauf - Mann betrunken im Supermarkt

Weil ein Mann in einem Supermarkt in Gemünden stark schwankend durch die Gänge gezogen ist, hat der Marktleiter die Polizei um Hilfe gebeten. Der 33-jährige Kunde war so stark alkoholisiert, dass er es nicht schaffte, unfallfrei zwischen den Regalen durchzugehen. Waren im Wert von rund 40 Euro wurden dabei beschädigt. Die herbeigerufenen Polizisten führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: knapp 2,9 Promille. Der 33-Jährige, der bereits Ausfallerscheinungen zeigte, wurde in Gewahrsam genommen, bis er wieder fit genug war.