Zellingen: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Auf der Strecke zwischen Zellingen und Duttenbrunn hat es am Montagvormittag einen schweren Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung gegeben. Zwei Autos waren dort frontal zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden verletzt. Eine 47-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart war kurz nach elf Uhr Richtung Duttenbrunn unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen. Diese erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin dagegen wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Strecke zwischen Zellingen und Duttenbrunn war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für gut eineinhalb Stunden voll gesperrt.