Franken: Erste Trauben für Federweißer werden gelesen

In den Weinbergen in der Region werden die ersten Trauben gelesen. Als erstes Weingut wird das Weingut Schmitt aus Bergtheim am Mittwoch Trauben ernten. Die sind vor allem für den Federweißen gedacht. Darüber hat der Fränkische Weinbauverband jetzt informiert. Demnach soll Mitte September, also in knapp zwei Wochen, dann auch die Hauptweinlese für Silvaner, Müller-Thurgau und Co beginnen. Das ist etwas später als im Vorjahr. Damals waren die Trauben aufgrund des Hitze-Sommers so früh reif wie nie.