Würzburg: Mann nach gescheitertem Trickbetrug vor Gericht

Nach einem gescheiterten Trickbetrug steht am Donnerstag ein Mann in Würzburg vor dem Amtsgericht. Er soll an einer Betrugsmasche mit falschen Polizisten beteiligt gewesen sein. In mehreren Fällen, so die Anklage, sei er dabei als Geldabholer bei den Opfern aufgetreten und gab die Beute dann an Mittelsmänner weiter. Unter anderem soll er mit dieser Masche in München und Kassel aufgetreten sein. In Würzburg war er Anfang des Jahres an einer cleveren Rentnerin gescheitert. Nachdem Komplizen die Dame telefonisch vor einem vermeintlich anstehenden Einbruch gewarnt hatten, wollte der mutmaßliche Betrüger bei ihr rund 17.000 Euro abholen. Dabei konnte der 21-jährige geschnappt werden.