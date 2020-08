Zwei Schwimmer mussten am Samstag an der Alten Mainmühle in Würzburg aus dem Main gerettet werden. Sie wären um ein Haar in das dortige Wasserkraftwerk eingesaugt worden. Der Einsatz könnte für die beiden 24- und 28 Jahre alten Männer teuer werden. Noch wird geprüft, ob ihnen die Kosten in Rechnung gestellt werden. Ist das der Fall, müssen die beiden Männer nach Recherchen unserer Redaktion über 7.000 Euro bezahlen. Im Bereich von Kraftwerken und Schleusen ist Schwimmen komplett verboten.