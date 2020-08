Kitzingen: Mutmaßliche Betrügerin vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Kitzingen muss sich am Dienstag eine Haushälterin verantworten, die unrechtmäßig Geld von Konten ihrer Arbeitgeberin abgehoben haben soll. Insgesamt waren es bis zum Sommer 2017 über 200.000 Euro. Davon soll sie ihr privates Leben bezahlt haben. An das Geld ist die mutmaßliche Betrügerin mit Konto-Vollmachten gekommen. Diese waren eigentlich dazu bestimmt, um den täglichen Bedarf der Arbeitgeberin besorgen zu können. Die alte Dame hatte auch ein eigenes Konto für die mutmaßliche Betrügerin angelegt. So sollte die langjährige Haushälterin nach dem Tod der Frau Geld erben. Wie viel ist nicht bekannt.